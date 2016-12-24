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Глава МВД Турции рассказал о выявлении «важных фактов» по делу Карлова

Политика
Посол РФ в Турции Андрей Карлов погиб в Анкаре 19 декабря
Церемония прощания с Андреем Карловым
Иллюстрация: Kremlin.ru
Церемония прощания с Андреем Карловым

Анкара, 24 Декабря 2016, 21:19 — REGNUM  Следователи выявили «очень важные подробности» по делу о покушении на посла Российской Федерации (РФ) в Анкаре Андрея Карлова. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами, — сказал министр. — На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением Фетуллаха Гюлена. Покушение — не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован».

При этом Сойлу добавил, что на данном этапе в интересах следствия было бы неверно обнародовать детали расследования, которое продолжается в тесной связке с российскими экспертами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол РФ в Турции Андрей Карлов погиб в Анкаре 19 декабря: его застрелил экс-полицейский. Власти Турции признали случившееся терактом. Церемония прощания с российским дипломатом состоялась в Москве 22 декабря.

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