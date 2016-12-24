Суббота, 24 Декабря 2016 года
22:35:50 МСК

Президент Киргизии: «Шавкат Мирзиёев – не просто знакомый, а брат»

Политика
Главы двух республик помянули Ислама Каримова и вспомнили об общем прошлом киргизского и узбекского народов
Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев
Иллюстрация: President.kg
Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев

Бишкек, 24 Декабря 2016, 20:39 — REGNUM  Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сегодня, 24 декабря, прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Как сообщила пресс-служба главы государства, в первую очередь киргизский лидер посетил город Самарканд, где возложит цветы к могиле первого узбекского президента Ислама Каримова, скончавшегося 2 сентября 2016 года.

Затем Алмазбек Атамбаев встретился с действующим президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Лидеры двух среднеазиатских республик обсудили дальнейшее развитие киргизско-узбекских отношений и обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Киргизский президент рассказал узбекскому коллеге о том, почему не смог присутствовать на похоронах Ислама Каримова. По словам Атамбаева, причиной тому послужили вторые Всемирные игры кочевников, проходившие в тот период на Иссык-Куле.

«В день похорон у нас в Киргизии проводились большие международные мероприятия, о которых вчера даже была принята резолюция ООН в поддержку кочевников. Поэтому я не смог приехать. Но хоть и поздно, мы прочитали молитву», — пояснил он.

Киргизский лидер еще раз поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост главы Узбекистана и отметил, что тот является «лидером, которого ждал узбекский народ». Помимо этого, президент Киргизии заострил внимание на том, что у киргизов и узбеков ранее было общее государство — Кокандское ханство.

«Нам надо сделать все, чтобы люди не ощущали границ. Этап борьбы за независимость закончился, нужно делать упор на экономику, развитие отношений, снятие ограничений и ненужных преград», — подчеркнул он.

Алмазбек Атамбаев назвал Шавката Мирзиёева «не просто знакомым, а братом». Глава киргизского государства напомнил узбекскому коллеге о том, что в 2007 году оба они занимали посты премьер-министров — Киргизии и Узбекистана, соответственно.

«Я говорил о том, что у нас должны быть по-настоящему братские отношения между странами. Вы мне очень близки. Мой брат после развала Советского Союза переехал в Узбекистан, работал простым учителем в одном городке. Так получилось, что я его не видел почти 14 лет», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает о том, что 4 декабря 2016 года в Узбекистане состоялись выборы главы государства. Победу одержал премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиёев. За него проголосовали 88,61% избирателей.

Отметим, что по официальным данным, товарооборот Киргизии с Узбекистаном в январе — сентябре 2016 года составил $140,3 млн (около 8,54 млрд рублей по текущему курсу) и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился на 46,3%. При этом киргизская сторона поставила в соседнюю республику продукции на сумму в $93,2 млн (более 5,67 млрд рублей) и импортировала из Узбекистана товаров на $47,1 млн (свыше 2,87 млрд рублей).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Узбекско-киргизские отношения
Главное сегодня
NB!
24.12.16
Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Макфол: Трамп поливает американцев грязью
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
Министр Израиля: «США предали единственного друга на Ближнем Востоке!»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
РФ может ограничить поставки мяса из Белоруссии из-за контрабанды с Украины
МоскваРоссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Экономика
NB!
23.12.16
«Милан» завоевал свой первый трофей с 2014 года
ДохаКатар Футбол Спорт
NB!
23.12.16
Станислав ТарасовБрайза — «закавказский Нострадамус»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
23.12.16
Дмитрий ЕфимовТеррор в год красного петуха
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Николас Мадуро — это Гринч Венесуэлы»!
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
23.12.16
La Vanguardia: «Путин и Трамп стимулируют гонку ядерных вооружений»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.12.16
Фидель Кастро награжден премией «Человек года 2016»
МоскваРоссия Фидель Кастро: смерть и бессмертие Общество
NB!
23.12.16
Экономия на ветеранах и инвалидах: Чувашия отменяет льготный проездной
ЧебоксарыРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Экономика
NB!
23.12.16
«По тону выступления Путина можно сказать: в экономике все очень печально»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.12.16
«Украине надо отбросить иллюзии об экспорте газа»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное