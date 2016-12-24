Савченко сообщила о создании собственной партии

Киев, , 20:17 — REGNUM Депутат Украины Надежда Савченко, состоявшая ранее в партии «Батькивщина», намерена создать собственную политическую силу под названием «РУНА». Эту информацию бывшая украинская военнослужащая анонсировала в своем аккуанте в соцсети Facebook.

Название новой партии расшифровывается как «Движение, реформы, революция украинского народа».

Официально о создании партии депутат планирует объявить 26 декабря 2016 г, в ходе конференции «Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики».

24 декабря депутат Надежда Савченко в эфире телеканала «112 Украина» сообщила, что жители Украины чувствуют, что нынешняя власть в стране не менее преступна, чем предыдущая.

«Сейчас усиливают власть нынешнего президента, — сказала Савченко. — Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?»

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