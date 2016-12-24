Суббота, 24 Декабря 2016 года
20:33:01 МСК

МИД РФ прокомментировал принятие резолюции СБ ООН по Израилю

Политика
23 декабря СБ ООН принял проект резолюции по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии
Флаг Израиля
Иллюстрация: Pixabay.com
Флаг Израиля

Москва, 24 Декабря 2016, 18:58 — REGNUM  В МИД Российской Федерации (РФ) объяснили, почему Москва голосовала за принятие резолюции СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию.

«РФ проголосовала «за», исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на официальном сайте.

При этом в МИД РФ подчеркивают, что только прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами смогут помочь в преодолении конфликтной ситуации.

«Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного «квартета» международных посредников, — говорится в сообщении. — Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря СБ ООН принял проект резолюции по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии, что вызвало резкую критику «про-израильских сил» как в самом Израиле, так и в США. Принятие резолюции смогло состояться благодаря позиции администрации уходящего президента США Барака Обамы, который отказался использовать право вето, несмотря на настойчивые требования израильской стороны.

Читайте также: Пан Ги Мун надеется, что резолюция СБ ООН «примирит» Палестину и Израиль

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Палестино-израильские отношения
Главное сегодня
NB!
24.12.16
Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Макфол: Трамп поливает американцев грязью
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
Министр Израиля: «США предали единственного друга на Ближнем Востоке!»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
РФ может ограничить поставки мяса из Белоруссии из-за контрабанды с Украины
МоскваРоссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Экономика
NB!
23.12.16
«Милан» завоевал свой первый трофей с 2014 года
ДохаКатар Футбол Спорт
NB!
23.12.16
Станислав ТарасовБрайза — «закавказский Нострадамус»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
23.12.16
Дмитрий ЕфимовТеррор в год красного петуха
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Николас Мадуро — это Гринч Венесуэлы»!
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
23.12.16
La Vanguardia: «Путин и Трамп стимулируют гонку ядерных вооружений»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.12.16
Фидель Кастро награжден премией «Человек года 2016»
МоскваРоссия Фидель Кастро: смерть и бессмертие Общество
NB!
23.12.16
Экономия на ветеранах и инвалидах: Чувашия отменяет льготный проездной
ЧебоксарыРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Экономика
NB!
23.12.16
«По тону выступления Путина можно сказать: в экономике все очень печально»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.12.16
«Украине надо отбросить иллюзии об экспорте газа»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное