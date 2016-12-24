МИД РФ прокомментировал принятие резолюции СБ ООН по Израилю

Москва, , 18:58 — REGNUM В МИД Российской Федерации (РФ) объяснили, почему Москва голосовала за принятие резолюции СБ ООН по палестино-израильскому урегулированию.

«РФ проголосовала «за», исходя из того, что его содержание основывается на апробированных формулировках, отражающих общую и неоднократно подтвержденную позицию международного сообщества о незаконности поселенческой деятельности Израиля», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованного на официальном сайте.

При этом в МИД РФ подчеркивают, что только прямые переговоры без предварительных условий между палестинцами и израильтянами смогут помочь в преодолении конфликтной ситуации.

«Именно на это направлены усилия России, которая продолжит энергично способствовать переговорному процессу как участник ближневосточного «квартета» международных посредников, — говорится в сообщении. — Хотелось бы также напомнить о нашей сохраняющейся готовности принять в Москве руководителей Израиля и Палестины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря СБ ООН принял проект резолюции по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии, что вызвало резкую критику «про-израильских сил» как в самом Израиле, так и в США. Принятие резолюции смогло состояться благодаря позиции администрации уходящего президента США Барака Обамы, который отказался использовать право вето, несмотря на настойчивые требования израильской стороны.

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