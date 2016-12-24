МИД РФ: Санкции США не повлияют на работу компаний

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что администрация Барака Обамы крайне увлеченно в последние годы искала способы нанести ущерб Российской Федерации

Москва, , 17:50 — REGNUM Расширение санкций США в отношении России не повредит деятельности попавших под них компаний. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 24 декабря на сайте МИД России.

«Очередное — второе за 3 дня — расширение американских санкций против РФ, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить здравомыслящих людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что администрация Барака Обамы крайне увлеченно в последние годы искала способы нанести ущерб Российской Федерации.

«Администрация вредит собственной стране, чей имидж в результате столь безрассудной линии падает в глазах даже тех, кто далек от политики», — отмечается в сообщении.

Вместе с тем в МИД отметили, что санкциями Россию «не взять» и попавшие под экономические ограничения компании продолжат работу в обычном режиме.

«Компании, связанные с Крымом, предприятия аграрного, энергетического и оборонно-промышленного комплексов, «Темпбанк», взаимодействующий с сирийскими партнерами, и другие структуры, на которых ополчилась уходящая американская администрация, продолжат нормальную работу, — говорится в сообщении. — А вот сама она лишь вновь предстает в неприглядном виде, оставляет о себе недобрую память».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций. Список пополнили семь физических и восемь юридических лиц, а также танкеры «Маршал Жуков» и «Сталинград». 23 декабря Вашингтон добавил 23 российских компании в список санкций по Украине.

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