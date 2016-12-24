Правительство РФ предлагает расширить мобилизацию

Москва, , 16:19 — REGNUM Законопроект, позволяющий имеющим среднее профобрзование и не пребывающим в запасе проходить военную службу по контракту, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. Документ направлен на совершенствование системы комплектования Вооруженных сил, войск национальной гвардии, Службы внешней разведки РФ и органов государственной охраны.

Сейчас поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву могут, в частности, граждане мужского пола, получившие высшее образование и не пребывающие в запасе, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву. Граждане, имеющие среднее профессиональное образование, сейчас не имеют возможности без прохождения военной службы по призыву заключить контракт о прохождении военной службы на воинских должностях рядового, сержантского состава и прапорщиков, а военнослужащие по призыву со средним профессиональным образованием могут поступить на военную службу по контракту, прослужив не менее трех месяцев.

Правительством предлагается предоставить гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим среднее профессиональное образование, право заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, без прохождения военной службы по призыву, а военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, — поступить на военную службу по контракту до истечения установленного трехмесячного срока.

В Минобороны обратили внимание на то, что только в ходе проведения весенней 2016 года призывной кампании для прохождения военной службы были призваны только в Вооруженные силы РФ более 32 тыс. человек со средним профессиональным образованием. «При этом многие из них уже в ходе проведения призывной кампании проявляли серьезную заинтересованность в заключении контракта о прохождении военной службы», — указали авторы инициативы.

По мнению Минобороны, военнослужащие, имеющие среднее профессиональное образование, способны непосредственно в воинской части с учетом имеющихся знаний и умений в более короткие сроки освоить навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники.

Принятие закона «позволит укомплектовать наиболее востребованные воинские должности технического профиля, повысить эффективность эксплуатации вооружения и военной техники, обеспечит слаженность подразделений и готовность воинских частей к выполнению задач по предназначению, а также создаст дополнительный источник пополнения мобилизационного людского резерва подготовленными специалистами».