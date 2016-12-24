Суббота, 24 Декабря 2016 года
19:24:26 МСК

Правительство РФ предлагает расширить мобилизацию

Политика
Имеющих среднее профессиональное образование смогут призывать в качестве контрактников без прохождения службы по призыву

Москва, 24 Декабря 2016, 16:19 — REGNUM  Законопроект, позволяющий имеющим среднее профобрзование и не пребывающим в запасе проходить военную службу по контракту, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. Документ направлен на совершенствование системы комплектования Вооруженных сил, войск национальной гвардии, Службы внешней разведки РФ и органов государственной охраны.

Сейчас поступить на военную службу по контракту без прохождения военной службы по призыву могут, в частности, граждане мужского пола, получившие высшее образование и не пребывающие в запасе, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву. Граждане, имеющие среднее профессиональное образование, сейчас не имеют возможности без прохождения военной службы по призыву заключить контракт о прохождении военной службы на воинских должностях рядового, сержантского состава и прапорщиков, а военнослужащие по призыву со средним профессиональным образованием могут поступить на военную службу по контракту, прослужив не менее трех месяцев.

Правительством предлагается предоставить гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе, имеющим среднее профессиональное образование, право заключать контракты о прохождении военной службы на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, без прохождения военной службы по призыву, а военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, — поступить на военную службу по контракту до истечения установленного трехмесячного срока.

В Минобороны обратили внимание на то, что только в ходе проведения весенней 2016 года призывной кампании для прохождения военной службы были призваны только в Вооруженные силы РФ более 32 тыс. человек со средним профессиональным образованием. «При этом многие из них уже в ходе проведения призывной кампании проявляли серьезную заинтересованность в заключении контракта о прохождении военной службы», — указали авторы инициативы.

По мнению Минобороны, военнослужащие, имеющие среднее профессиональное образование, способны непосредственно в воинской части с учетом имеющихся знаний и умений в более короткие сроки освоить навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники.

Принятие закона «позволит укомплектовать наиболее востребованные воинские должности технического профиля, повысить эффективность эксплуатации вооружения и военной техники, обеспечит слаженность подразделений и готовность воинских частей к выполнению задач по предназначению, а также создаст дополнительный источник пополнения мобилизационного людского резерва подготовленными специалистами».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
24.12.16
Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Макфол: Трамп поливает американцев грязью
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
Министр Израиля: «США предали единственного друга на Ближнем Востоке!»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
РФ может ограничить поставки мяса из Белоруссии из-за контрабанды с Украины
МоскваРоссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Экономика
NB!
23.12.16
«Милан» завоевал свой первый трофей с 2014 года
ДохаКатар Футбол Спорт
NB!
23.12.16
Станислав ТарасовБрайза — «закавказский Нострадамус»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
23.12.16
Дмитрий ЕфимовТеррор в год красного петуха
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Николас Мадуро — это Гринч Венесуэлы»!
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
23.12.16
La Vanguardia: «Путин и Трамп стимулируют гонку ядерных вооружений»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.12.16
Фидель Кастро награжден премией «Человек года 2016»
МоскваРоссия Фидель Кастро: смерть и бессмертие Общество
NB!
23.12.16
Экономия на ветеранах и инвалидах: Чувашия отменяет льготный проездной
ЧебоксарыРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Экономика
NB!
23.12.16
«По тону выступления Путина можно сказать: в экономике все очень печально»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.12.16
«Украине надо отбросить иллюзии об экспорте газа»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное