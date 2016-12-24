В Госдуме осудили «новую санкциюнную Гуантанамо США»

Москва, , 15:56 — REGNUM В Госдуме осудили решение о распространении «акта Магнитского» на все страны, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря. «Уходящая администрация пытается законодательно обременить нового президента и навязать свою логику, которую не поддержали избиратели», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя распространение «закона Магнитского» на все страны мира, о котором говорится в законе о расходах на военные нужды в 2017 году, подписанном Бараком Обамой.

«Распространение санкций на весь мир по личному усмотрению уходящей администрации Обамы — это новая санкционная Гуантанамо, по вкусу и выбору США, не имеющая отношения к правопорядку и международному праву», — полагает парламентарий.

«Действовать по своему усмотрению» — главный тезис уходящего президента Обамы и подталкивающей его к таким решениям элиты», — считает депутат.

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