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«Партия Возрождения России» намерена участвовать в выборах 2017-2020 гг

Политика
Речь идет о региональных и муниципальных выборах

Москва, 24 Декабря 2016, 16:30 — REGNUM  «Партия Возрождения России» намерена принять активное участие в избирательным кампаниях 2017−2020 годов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, такое решение принято на съезде партии в Москве. Речь идет об участии в региональных и муниципальных выборах Кроме того, съезд принял поправки в устав партии, а также избрал новый состав центрального совета ПВР.

«Основной задачей любой политической партии в России является четко выработанная стратегия подготовки своих членов к выборам на самых различных уровнях — от Государственной думы до муниципальных», — отметил, открывая V отчетно-выборный съезд «Партии Возрождения России», член президиума центрального совета партии Виктор Архипов. «Но для этого любой партии нужен огромный потенциал, как финансовый, так и интеллектуальный, нужен целый свод программ по подготовке наших членов партии в кандидаты. Просто так, без подготовки нам не одолеть конкурентов, у которых сегодня есть и административный и финансовый ресурс», — сказал он.

Обновлению партии способствовала активная позиция председателя центрального совета ПВР Игоря Ашурбейли — в партию пришли энергичные и деятельные люди, имеющие за спиной жизненный опыт и отличные профессиональные навыки, небезразличные, как к партийным делам, так и судьбе дальнейшего развития государства.

Партия участвовала в прошедших в сентябре региональных выборах. Так дагестанское отделение выдвинуло более сотни кандидатов в Народное собрание Республики и по итогам голосования заняло четвертое место среди 18 партий, участвовавших в республиканских выборах. «Мы могли иметь и более представительный результат, если бы не череда нарушений, которые имели здесь место», — считает руководитель РО ПВР в Дагестане Гайдарбег Узарханов.

«Партия Возрождения России» своей программной целью определила построение в России социального государства, основанного на принципах социальной справедливости, социального равенства и обеспечения социальных гарантий. Вместе с тем съезд констатировал, что бюджетная политика правительства РФ на 2017 и последующие плановые годы фактически проигнорировала статью 7 Конституции: в принятом федеральном бюджете, говорится в резолюции партии, не хватает денег на полноценное образование и здравоохранение, которые фактически перестали быть общедоступными и бесплатными, что гарантирует Конституция РФ.

Съезд также сформировал основные направления деятельности ПВР в регионах России, а также работу по поддержке государственных социальных программ, формирующих социально-экономическую защиту и безопасность населения России. Так, председатель Волгоградского отделения партии Анна Телегина отметила, что партийная поддержка женского движения страны должна носить программный характер. Ее коллега по РО ПВР в Калининградской области Мария Беккер призвала однопартийцев проводить более продуманную и целостную программную линию партии среди молодежи. Председатель Рязанского отделения партии Евгений Пискун предложил усилить работу по объединению трудящихся в народные предприятия.

Кроме того, съезд одобрил план действий по внедрению и популяризации в обществе политического наследия основателя партии — спикера Госдумы II и III созывов Геннадия Селезнева. Так, съезд поддержал проект федерального конституционного закона по учреждению в России Конституционного Собрания.

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Единый день голосования 10 сентября 2017 г
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