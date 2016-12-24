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Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России

Политика
Обсуждался ряд вопросов
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Иллюстрация: Kremlin.ru
Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Москва, 24 Декабря 2016, 15:30 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что на совещании присутствовали: председатель правительства России Дмитрий Медведев, глава президентской администрации Антон Вайно, спикеры обеих палат Федерального собрания — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В ходе совещания обсуждалась ситуация вокруг сирийского урегулирования с учетом завершившейся операции сирийских Вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане.

Кроме того, Путин затронул вопросы, связанные с подготовкой к встречам в рамках саммитов ЕврАзЭс и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут завтра, 25 декабря, в Санкт-Петербурге.

Также обсуждалась внутрироссийская социально-экономическая повестка дня.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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