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«Расстроенный Обама не заметил, что мир меняется»

Политика
Президент США Барак Обама распространил акт Магнитского на другие страны

Москва, 24 Декабря 2016, 15:25 — REGNUM  Уходящая администрация Вашингтона явно хочет любой ценой оставить о себе след в истории и, похоже, у нее это получится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), комментируя решение Барака Обамы о распространении так называемого «закона Магнитского» в отношении граждан всех стран.

«Очевидно, что Обаму и его команду будут вспоминать не только американцы, но и люди в других странах, как самую бездарную и провальную администрацию Белого дома», — отметил парламентарий.

Уходящий президент США своим решением позволил в течение шести лет вводить санкции в отношении граждан всех стран, если вдруг Америке почудится, что эти люди причастны к коррупции или нарушениям прав человека, указал депутат.

«Болезненные амбиции политического неудачника, с параноидальным упорством навязывающего мировой общественности идею об исключительности американской нации и безупречности американской демократии, способны загнать в тупик отношения США со всеми странами», — констатирует Железняк.

«Возможно, расстроенный поражением демократов Обама не заметил, что мир меняется, идут глобальные трансформации, в разных странах набирают мощь патриотические силы, не желающие плясать под американскую дудку в ущерб собственным национальным интересам», — указал он.

В Госдуме надеются, что новый президент США Дональд Трамп будет руководствоваться в своей внешней и внутренней политике здравым смыслом, ставя во главу угла решение внутренних вопросов Америки и реальных интересов американцев, выстраивая конструктивные, деловые отношения с другими странами.

Закон о расходах на военные нужды в 2017 году, подписанный президентом США Бараком Обамой, распространяет действие «закона Магнитского» на весь мир. Документ позволяет вводить санкции против всех, кто причастен к коррупции и нарушениям прав человека

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Дело Магнитского, «акт Магнитского»,«антимагнитский закон»
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