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Эрдоган: Турция не допустит создания нового государства на севере Сирии

Политика
Ещё один Курдистан Эрдогану не нужен

Стамбул, Турция, 24 Декабря 2016, 15:18 — REGNUM  Президент Турции Редждеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна выступает за территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и не позволит создать какое-либо государственное образование на севере этой страны. Об этом турецкий президент заявил сегодня, 24 декабря, на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

«Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии», — сказал турецкий президент.

Он подчеркнул, что Турция выступает за создание на севере Сирии зоны свободной от террористических организаций. При этом Анкара пытается создать такую зону с помощью своих экспедиционных войск и «Сирийской свободной армии», которая другими сторонам конфликта считается террористической организацией. Для этого Анкара проводит операцию «Щит Евфрата».

При этом на севере Сирии турецкие войска воюют не только против террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и против курдских сил. Собственно, курдского политического образования на севере Сирии и боится Эрдоган.

Дело в том, что курды компактно проживают на территории четырех стран: Турции, Сирии, Ирака и Ирана. В Ираке курды уже получили фактическую самостоятельность в виде широкой автономии. В Сирии курды, добивших некоторых успехов в борьбе с ИГ, объявили о создании собственного государственного образования. В Турции курды подвергаются жесточайшим репрессия со стороны властей, все курдские политические организации считаются террористическими.

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