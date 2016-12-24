«Хочется надеяться, что закон о поставках ПЗРК в Сирию останется на бумаге»

Закон о военных расходах, который накануне был подписан президентом США Бараком Обамой, предусматривает порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции

Москва, , 14:05 — REGNUM Подписанный президентом США Бараком Обамой закон разрешает поставки переносных зенитно-ракетных комплексов так называемой оппозиции в Сирии, и они могут начаться в любой момент, приведя к непредсказуемым последствиям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«Это — факт, против которого не поспоришь, а все остальное, что называется, мелкие подробности. Так, содержащиеся в законе оговорки, устанавливающие порядок и условия поставок, не имеют принципиального значения — при необходимости их легко можно обойти», — отметил сенатор.

«Хочется надеется, что у новой администрации США все в порядке со здравым смыслом, и закон останется только на бумаге», — говорит Клинцевич.

Закон о военных расходах, который накануне был подписан президентом США Бараком Обамой, предусматривает порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) так называемой сирийской оппозиции.

В законе указывается, что «должны быть названы все структуры сирийской оппозиции, которым будут предоставлены эти ПЗРК». Кроме того, там должны быть указаны место расположения данных группировок, детальная разведывательная оценка относительно их деятельности, а также точное количество и вид переданных комплексов.

В декабре Обама снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии. При этом в госдепартаменте утверждали, что Вашингтон по-прежнему не намерен поставлять ПЗРК представителям сирийской вооруженной оппозиции.