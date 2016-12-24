Минобороны ДНР: ВСУ занимают населенные пункты в буферной зоне

Донецк, , 14:01 — REGNUM Украинские силовики занимают населенные пункты в буферной зоне в Донбассе. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны Донецкой народной республики.

Сообщается, что украинские силовики захватывают населенные пункты в буферной зоне. В черте населенных пунктов разворачиваются артиллерийские батареи и земляные укрепления.

Власти ДНР призывают миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) повлиять на украинское командование с целью отвода подразделений из населенных пунктов «серой зоны».

Минобороны ДНР отмечает, что, понеся существенные потери под Светлодаром, украинское командование для поднятия боевого духа личного состава ВСУ заявило о переходе под их контроль населенного пункта Новолуганское.

Этот населенный пункт находится в буферной зоне между позициями ВСУ и войск ДНР. В Новолуганском не было войск ДНР. Ни один населенный пункт, находящийся под контролем ДНР не был захвачен ВСУ, подчеркнули в Минобороны ДНР.

«Таким образом, командование ВСУ продолжает захватывать населенные пункты, находящиеся в «серой зоне», как в случае с населенными пунктами Пищевик, Водяное, Павлополь, и прикрываться мирным населением, как щитом, всячески блокируя выход граждан из опасной зоны… Мы обращаемся к миссии ОБСЕ (с просьбой) повлиять на украинское военное руководство об отводе данных подразделений», — заявляют в Минобороны ДНР.