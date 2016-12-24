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Марин Ле Пен: Франция должна выйти из НАТО и Европейского Союза

Политика
И из зоны евро
Французский флаг
Иллюстрация: Pixabay.com
Французский флаг

Париж, 24 Декабря 2016, 13:23 — REGNUM  Лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен заявила, что в случае своей победы на выборах президента Франции, она выведет Пятую республику из военного блока НАТО и Европейского Союза. Об этом Ле Пен заявила в интервью греческой газете «Кирьякатики Димократия», опубликованном сегодня, 24 декабря.

Ле Пен подчеркнула, что Frexit будет частью её политики. Когда Франция выйдет из Евросоюза и из зоны евро, тоже самое должны сделать Португалия, Италия, Испания, Ирландия, Греция и Кипр, считает Ле Пен. «Идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их», — подчеркнула она.

Люди должны иметь возможность голосовать за освобождение от рабства и шантажа со стороны евробюрократов из Брюсселя, уверена Ле Пен. Страны Европы должны вернуть себе суверенитет, добавила она. «Англичане поняли это и проголосовали за выход из Европейского Союза, хотя, конечно же, никогда не меняли фунт на евро», — напомнила она.

Евро — это не единая валюта, а элемент шантажа, считает Ле Пен. «Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее», — заявляет лидер «Национального фронта».

Европейский Союз должен стать конфедерацией государств, уважающей национальный суверенитет, а Международный валютный фонд должен быть ликвидирован, проповедует свою политическую позицию Ле Пен.

Что касается НАТО, то этот военный блок был нужен в свое время для противостояния СССР и Организации Варшавского договора, но ни того ни другого давно уже нет, а НАТО превратился в инструмент контроля США за Европой.

Также Ле Пен выразила свое уважение президенту Российской Федерации Владимиру Путину и избранному президенту США Дональду Трампу.

Ле Пен будет баллотироваться на пост президента Франции на предстоящих выборах, которые пройдут в апреле и мае 2017 года. Её основным соперником будет Франсуа Фийон — член партии Республиканцы (бывший Союз за народное движение).

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