Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Москва, , 12:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с 55-летием. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившиеся между нами. Рассчитываю на продолжение конструктивного общения с Вами и плодотворной совместной работы», — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера.

Также Путин отметил, что в России Алиев известен, как надежный друг и принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Алиев по праву пользуется искренним уважением азербайджанцев, высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана, считает Путин.

Президент России пожелал Алиеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Ильхам Алиев возглавляет Азербайджан с 2003 года, когда умер его отец — Гейдар Алиев, возглавлявший Азербайджан с 1993 года.