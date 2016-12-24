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«Грузия будет только приветствовать отмену виз с Россией»

Политика
Спецпредставитель премьер-министра Грузии заявил, что решение по данному вопросу зависит от воли российских властей
На российско-грузинской границе
Kober
На российско-грузинской границе

Тбилиси, 24 Декабря 2016, 11:55 — REGNUM  Если власти России проявят волю и примут решение об окончательной отмене визового режима для граждан Грузии, грузинская сторона будет только приветствовать такое решение. Об этом ИА REGNUM заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.

Он отметил, что после предыдущих заявлений президента России российские власти предприняли определенные шаги и облегчили визовый режим для граждан Грузии. В результате такого решения с начала текущего года приглашения на посещение России гражданам Грузии могут присылать уже не только родственники, пояснил Зураб Абашидзе. Он не исключил, что после очередного заявления президента Владимира Путина будут сделаны новые шаги по облегчению, а, возможно, и отмене визового режима.

Зураб Абашидзе напомнил, что Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для российских граждан еще в 2011 году, а с прошлого года увеличила срок безвизового нахождения граждан РФ на территории Грузии с 3 месяцев до одного года.

Что касается перспектив и сроков отмены Россией виз для граждан Грузии, спецпредставитель грузинского премьера отметил, что это прерогатива исключительно российских властей.

«Если российская сторона примет такое решение, мы будем только приветствовать его, но это целиком прерогатива российской стороны, и настаивать на чем-либо в этом вопросе мы не можем. Мы сделали то, что зависело от нас, с 2011 года отменили визовый режим для граждан России, а в прошлом году увеличили срок нахождения граждан России на территории Грузии до 1 года. Конечно, Грузия ввела это правило для целого ряда стран, но в их числе была и Россия. Эти встречные шаги способствовали тому, что Россия увеличила выдачу виз гражданам Грузии, а из России в прошлом году было зафиксировано рекордное число туристов — около 1 миллиона человек», — пояснил Зураб Абашидзе.

О возможности отмены визового режима для граждан Грузии президент России заявил на пресс-конференции 23 декабря.

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