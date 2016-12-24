Минобороны ДНР: Киев 140 раз нарушил режим прекращения огня

Украинские силовики не могут смириться с провалом наступления

Донецк, , 11:19 — REGNUM Украинская армия в ночь на 24 декабря, после объявления режима прекращения огня произвела более 140 обстрелов позиций войск Донецкой народной республики. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны ДНР.

Сообщается, что, начиная с 00:00 24 декабря, количество обстрелов позиций войск ДНР со стороны украинских силовиков составило порядка 140. Обстрелы велись в районе Горловки, Спартака, Ясиноватой, Крутой балки, Александровки, поселка Трудовские на окраине Донецка, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Безыменное.

Отмечается, что в районе Крутой балки украинские силовики применяли реактивные системы залпового огня «Град».

Напомним, соглашение о прекращении огня было достигнуто Контактной группой на переговорах в Минске. Предполагалось, что режим прекращения огня вводится с 00:00 24 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря украинские силовики попытались перейти в наступление на дебальцевском направлении, но были отбиты войсками ДНР. После этого позиционные бои продолжались несколько дней.