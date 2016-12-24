Суббота, 24 Декабря 2016 года
19:18:00 МСК

«Россотрудичество» в 2016 году провело в Узбекистане свыше 230 мероприятий

Политика
В течении года прошли акции «В каждую узбекскую школу – русскую книгу»

Москва, 24 Декабря 2016, 09:39 — REGNUM  Представительство «Россотрудничества» в Узбекистане в 2016 году провело свыше 230 мероприятий, в которых приняли участие более 120 000 человек, сообщил журналистам глава представительства в Ташкенте Виктор Шулика.

По его словам, от общего числа, 60 мероприятий были проведены в целях популяризации культуры России, 100 мероприятий по образованию и русскому языку, 70 мероприятий для соотечественников, проживающих в Узбекистане.

«В течение года были проведены торжественные мероприятия, праздничные концерты, круглые столы и научные конференции: 130-летие Н. Гумилева; 195-летие Ф.М.Достоевского; 250-летие Н.М.Карамзина; 305-летие М.В.Ломоносова; 80-летие Анны Герман; 110-летие Мусы Джалиля и 130-летие Габдуллы Тукая; 110-летие Д. Шостаковича; 1000-летие российского присутствия на горе Афон; 120-летие Г.К.Жукова и другие», отметил Шулика.

Кроме того, с участием российских коллективов прошли шесть крупных мероприятий, в числе которых концерт известного российского скрипача Сергея Крылова, концерт российской группы «Каскад» к 27-летию вывода войск из Афганистана, гастроли Детского музыкального театра юного актера (Москва) со спектаклем «Сон о дожде» и другие.

«В сфере укрепления позиций русского языка прошли ежегодные Виноградовские чтения, День русского языка, впервые прошли курсы повышения квалификации для учителей предметников с русским языком обучения, сертификаты государственного образца МНО Российской Федерации получили более 100 преподавателей Узбекистана», отметил дипломат.

«В течении года прошли акции представительства «В каждую узбекскую школу — русскую книгу» — было передано 5000 книг государственным образовательным учреждениям республики», отметил, в частности. Шулика.

Федеральное агентство Россотрудничество было создано в сентябре 2008 года. Организация призвана реализовывать проекты, нацеленные на укрепление международных связей, тесное сотрудничество в гуманитарной сфере и формирование позитивного имиджа России за рубежом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Русская культура в ближнем зарубежье, национальных субъектах
Главное сегодня
NB!
24.12.16
Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Макфол: Трамп поливает американцев грязью
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
Министр Израиля: «США предали единственного друга на Ближнем Востоке!»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
РФ может ограничить поставки мяса из Белоруссии из-за контрабанды с Украины
МоскваРоссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Экономика
NB!
23.12.16
«Милан» завоевал свой первый трофей с 2014 года
ДохаКатар Футбол Спорт
NB!
23.12.16
Станислав ТарасовБрайза — «закавказский Нострадамус»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
23.12.16
Дмитрий ЕфимовТеррор в год красного петуха
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Николас Мадуро — это Гринч Венесуэлы»!
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
23.12.16
La Vanguardia: «Путин и Трамп стимулируют гонку ядерных вооружений»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.12.16
Фидель Кастро награжден премией «Человек года 2016»
МоскваРоссия Фидель Кастро: смерть и бессмертие Общество
NB!
23.12.16
Экономия на ветеранах и инвалидах: Чувашия отменяет льготный проездной
ЧебоксарыРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Экономика
NB!
23.12.16
«По тону выступления Путина можно сказать: в экономике все очень печально»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.12.16
«Украине надо отбросить иллюзии об экспорте газа»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное