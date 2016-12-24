«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным

Нью-Йорк, США, , 06:23 — REGNUM Избранный президент США выразил согласие со словами президента России Владимира Путина о причинах проигрыша демократов на выборах в США. Об этом Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге «Твиттер».

"Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари (Клинтон) и демократах: «На мой взгляд, это унизительно, нужно уметь проигрывать с достоинством». Это точно!», — сообщил Дональд Трамп своим читателям.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря на пресс-конференции в Москве Владимир Путин заявил, что неизвестно, какие именно хакеры устроили кибератаки на США, а проигравшая на президентских выборах сторона, обвиняя Россию, просто ищет оправдания собственных ошибок.

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«Мы знаем, что Демократическая партия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат… в Конгресс… Это что, тоже наша, тоже моя работа? — сказал президент России. — Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, как бы это сказать, унижает их собственное достоинство. Нужно уметь проигрывать достойно».

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