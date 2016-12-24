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Барак Обама распространил действие «закона Магнитского» на все страны мира

Политика
«Закон Магнитского» был принят Конгрессом США в 2012 году и первоначально применялся только в отношении граждан России

Вашингтон, 24 Декабря 2016, 05:59 — REGNUM  Закон о бюджете Пентагона на 2017 финансовый год, подписанный президентом США Бараком Обамой, расширяет действие так называемого «закона Магнитского», позволяя вводить санкции в отношении граждан любых стран, причастных, по мнению Вашингтона, к коррупции и нарушениям прав человека.

Согласно документу, президент США наделяется полномочиями вносить в чёрный список любого, кто, на его взгляд, ответственен за «внесудебные убийства, пытки или другие масштабные нарушения международно признанных прав человека».

Санкции в отношении таких лиц предусматривают арест любой их собственности и заморозку счетов в банках на территории США при наличии таковых, а также невозможность получить американскую въездную визу. Отмена данных санкций также находится в компетенции президента Соединённых Штатов.

Напомним, «Акт о верховенстве закона и подотчётности имени Сергея Магнитского» был принят Конгрессом США в декабре 2012 года. Закон был инициирован гендиректором инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Биллом Браудером после внезапной гибели в СИЗО российского юриста Сергея Магнитского, арестованного за финансовые махинации. Сам Браудер в 2013 году был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, приговорён к 9 годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

Первоначально закон предусматривал односторонние санкции только в отношении российских граждан, виновных, с точки зрения Вашингтона, в нарушении прав человека на родине. В 2015 году сенатор Бен Кардин внёс на рассмотрение Конгресса США законопроект о расширении действия «закона Магнитского» «до глобального уровня».

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Дело Магнитского, «акт Магнитского»,«антимагнитский закон»
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