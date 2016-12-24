Суббота, 24 Декабря 2016 года
19:22:18 МСК

Совбез ООН отверг резолюцию США по Южному Судану

Политика
Документ не набрал большинства голосов, России и Китаю не пришлось использовать право вето

Нью-Йорк, США, 24 Декабря 2016, 05:21 — REGNUM  Совет безопасности Организации объединенных наций отклонил резолюцию по Южному Судану, поддерживаемую США, сообщает Центр новостей ООН 24 декабря.

Документ не смог набрать необходимого простого большинства голосов, России и Китаю, критиковавшим проект резолюции, не пришлось использовать право вето.

Проект резолюции по Южному Судану, предложенный в конце ноября генсеком ООН Пан Ги Муном и поддержанный США, подразумевал эмбарго на поставки оружия в африканскую страну, а также введение санкций в отношении ряда политиков государства — лидера оппозиции Южного Судана Рика Мачара, главы армии страны Пола Малонга и министра информации Майкла Макуэи.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос эмбарго и санкций в отношении Южного Судана начал обсуждаться в ООН еще в августе, после резни в Джубе, столице республики, жертвами которой стали сотни человек — бои между войсками президента Сальвы Киира и отрядам Мачара привели к возобновлению гражданской войны, которая унесла десятки тысяч жизней с 2013 года.

Читайте также: Associated Press: В Южном Судане продолжается геноцид

В ответ на насилие в Южный Судан был введен дополнительный контингент миротворцев ООН (МООНЮС), однако по вопросу эмбарго на поставки оружия и санкций в СБ ООН нет единого мнения. Несмотря на то, что данная мера поддерживается генсеком ООН Пан Ги Муном, США и их союзниками, Китай и Россия считают ее принятие «верхом безответственности» в сложившейся ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Совбез ООН не может прийти к решению о санкциях против Южного Судана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Южном Судане
Главное сегодня
NB!
24.12.16
Савченко сравнила нынешнюю власть на Украине с предыдущей
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
24.12.16
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк VIII
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
24.12.16
Виктор Грибачев В США заменили Рождество на «праздничное время». Не все
ВашингтонСША Рождество Христово Общество
NB!
24.12.16
Станислав СтремидловскийГотова ли отдаляющаяся от ЕС Варшава начать разговор с Москвой?
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
24.12.16
В Сербии умерла стюардесса, выжившая при падении с 10 километров
БелградСербия Авиапроисшествия Общество
NB!
24.12.16
Юрий ГромыкоКто и как будет преодолевать «хаос оставленных территорий»
МоскваРоссия Особенная Россия Общество
NB!
24.12.16
Макфол: Трамп поливает американцев грязью
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
24.12.16
«Все правильно сказал» — Трамп согласился с Путиным
Нью-ЙоркСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
24.12.16
Самолёт Рогозина со второй попытки приземлился в аэропорту Кишинёва
КишинёвМолдавия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
24.12.16
«Ралли Санта-Клауса» на фондовом рынке США в этом году не случилось
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
NB!
24.12.16
Премьер-министр Израиля: «Обама вступил в сговор с бандитами»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
Министр Израиля: «США предали единственного друга на Ближнем Востоке!»
Тель-АвивИзраиль Палестино-израильские отношения Политика
NB!
24.12.16
РФ может ограничить поставки мяса из Белоруссии из-за контрабанды с Украины
МоскваРоссия Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию Экономика
NB!
23.12.16
«Милан» завоевал свой первый трофей с 2014 года
ДохаКатар Футбол Спорт
NB!
23.12.16
Станислав ТарасовБрайза — «закавказский Нострадамус»
МоскваРоссия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
23.12.16
Дмитрий ЕфимовТеррор в год красного петуха
МоскваРоссия Антитеррор Политика
NB!
23.12.16
«Николас Мадуро — это Гринч Венесуэлы»!
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
23.12.16
La Vanguardia: «Путин и Трамп стимулируют гонку ядерных вооружений»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.12.16
Фидель Кастро награжден премией «Человек года 2016»
МоскваРоссия Фидель Кастро: смерть и бессмертие Общество
NB!
23.12.16
Экономия на ветеранах и инвалидах: Чувашия отменяет льготный проездной
ЧебоксарыРоссия Социальные льготы ветеранам войны и труда Экономика
NB!
23.12.16
«По тону выступления Путина можно сказать: в экономике все очень печально»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.12.16
«Украине надо отбросить иллюзии об экспорте газа»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
ещё главное