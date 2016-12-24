Совбез ООН отверг резолюцию США по Южному Судану

Нью-Йорк, США, , 05:21 — REGNUM Совет безопасности Организации объединенных наций отклонил резолюцию по Южному Судану, поддерживаемую США, сообщает Центр новостей ООН 24 декабря.

Документ не смог набрать необходимого простого большинства голосов, России и Китаю, критиковавшим проект резолюции, не пришлось использовать право вето.

Проект резолюции по Южному Судану, предложенный в конце ноября генсеком ООН Пан Ги Муном и поддержанный США, подразумевал эмбарго на поставки оружия в африканскую страну, а также введение санкций в отношении ряда политиков государства — лидера оппозиции Южного Судана Рика Мачара, главы армии страны Пола Малонга и министра информации Майкла Макуэи.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос эмбарго и санкций в отношении Южного Судана начал обсуждаться в ООН еще в августе, после резни в Джубе, столице республики, жертвами которой стали сотни человек — бои между войсками президента Сальвы Киира и отрядам Мачара привели к возобновлению гражданской войны, которая унесла десятки тысяч жизней с 2013 года.

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В ответ на насилие в Южный Судан был введен дополнительный контингент миротворцев ООН (МООНЮС), однако по вопросу эмбарго на поставки оружия и санкций в СБ ООН нет единого мнения. Несмотря на то, что данная мера поддерживается генсеком ООН Пан Ги Муном, США и их союзниками, Китай и Россия считают ее принятие «верхом безответственности» в сложившейся ситуации.

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