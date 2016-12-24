Госдеп США предупреждает об опасности терактов в Египте и Иордании

Террористы в арабских странах «выразили желание нападать на граждан США и Запада»

Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Государственный департамент США выпустил предупреждение для граждан США об опасности путешествий в Египет и Иорданию в связи с возможностью террористических атак в арабских государствах, передает Reuters 24 декабря.

«Госдепартамент напоминает гражданам США, что террористические и экстремистские организации выразили желание проводить нападения на граждан США и Запада в Иордании», — говорится в предупреждении.

В части, касающейся Египта, сказано, что гражданам США, если они все-таки решились на поездку в страну, «не следует покидать» курорт Шарм-эль-Шейх — «террористические атаки могут произойти в любом месте в стране».

В этом месяце в Египте от рук исламских радикалов погибли 25 человек, в основном нападениям подвергаются христиане-копты. В Иордании только за последнюю неделю десять человек погибли в результате нападений экстремистов, в том числе один турист из Канады.