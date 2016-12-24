СМИ: Экс-главе ФТС вернули изъятые ценности и подобрали новую должность

Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции назвал вбросом в СМИ информацию о следственных действиях в отношении Андрея Бельянинова

Москва, , 04:39 — REGNUM Бывшему главе Федеральной таможенной службы России Андрею Бельянинову были возвращены деньги и ценности на общую сумму около 100 млн рублей, изъятые у него входе обыска в июле этого года, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Кроме того, по информации издания, Андрею Бельянинову уже предложено несколько значимых должностей, одну из которых он может вскоре занять.

Отмечается, что его грядущее назначение, возможно, и предваряло заявление президента России Владимира Путина, который в ходе ежегодной пресс-конференции фактически дал понять, что к экс-главе ФТС нет никаких претензий.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин сообщил, что в отношении Андрея Бельянинова «не было никакого дела», а были «следственные действия и обыски». Как считает президент, ущерб репутации экс-главы ФТС был нанесён публикациями в СМИ.

Напомним, в ходе обысков у Андрея Бельянинова в конце июля этого года следователи обнаружили около 10 млн рублей, а также сотни тысяч долларов и евро. В Следственном комитете сообщали, что обыск проводился в рамках уголовного дела по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере».

28 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Андрея Бельянинова споста главы ФТС по его собственной просьбе.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин внимательно следит за расследованием резонансных дел