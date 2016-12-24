Пан Ги Мун надеется, что резолюция СБ ООН «примирит» Палестину и Израиль

Но ни Израиль, ни Палестина пока к этому ни готовы

Нью-Йорк, США, , 04:18 — REGNUM Генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун назвал принятие резолюции СБ ООН об израильских поселениях на территории Палестинской автономии «важным шагом» для политического урегулирования в регионе, передает Associated Press 24 декабря.

Резолюция, уже названная «антиизраильской» премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, была принята Советом безопасности ООН большинством голосов, 14 из 15. Соединенные Штаты, вопреки надеждам Израиля, воздержались от ветирования документа, который требует от страны «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

По словам Пан Ги Муна, «столь необходимое единение международного сообщества» в лице Совбеза ООН делает «примирение» между Израилем и Палестиной «по-прежнему достижимым». Генсек надеется, что усилия ООН позволят «создать благоприятные условия для возвращения к конструктивных переговоров».

Впрочем, слов о «примирении» не смогли разделить ни представитель Израиля в ООН Дани Данон, ни представитель Палестины Рияд Мансур. Данон назвал принятие резолюции «победой террора» и сигналом к окончанию любых переговоров. Мансур в ответ напомнил Израилю о «семидесяти годах оккупации» и потребовал «прекратить угрожать» ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера Совбез ООН принял проект резолюции по еврейским поселениям на территории Палестинской автономии, что вызвало резкую критику «про-израильских сил» как в самом Израиле, так и в США. Принятие резолюции смогло состояться благодаря позиции администрации уходящего президента США Барака Обамы, который отказался использовать право вето, несмотря на настойчивые требования израильской стороны.

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