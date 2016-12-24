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Минобороны России сообщает о 25 обстрелах в Сирии за последние сутки

Политика
Террористы и причисляющие себя к оппозиции группировки продолжают обстрелы населённых пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Хама
Дамаск до войны
Arian Zwegers
Дамаск до войны

Москва, 24 Декабря 2016, 02:34 — REGNUM  В Сирии за сутки я 23 декабря зафиксировано 25 обстрелов со стороны вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В провинции Дамаск боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов и стрелкового оружия обстреливали населённые пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Мейда, Кафер-Батна, Бузайна и Барза, а также стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-Эль-Валид и лагерь Эль — Вафидин.

Боевики группировки «Ахрар-аш-Шам» обстреляли из стрелкового оружия квартал Хайй-Эль — Антари в городе Алеппо.

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Обстрелам со стороны террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Алеппо подверглись кварталы Шурфа, Джамария Харб эль-Захра, Лерамон, Ансари и Ашрафия.

В провинции Дамаск террористами обстреливались населённые пункты Хауш-эш-Шалак, Хауш-Харабу, Джаубар, Кабун, Кепта и Хауш-Насри, в провинции Хама — населённые пункты Махарда и Корназ.

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Сообщается, что ВКС России и ВВС Сирии ударов по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении огня и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, не наносили.

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