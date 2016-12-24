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Дональд Трамп: Всё изменится в ООН после 20 января

Политика
Совет безопасности ООН принял резолюцию, запрещающую Израилю строительство поселений на палестинских территориях
ООН. Иллюстрация в журнале «Крокодил». 1951 ООН. Иллюстрация в журнале «Крокодил». 1951

Вашингтон, 24 Декабря 2016, 02:01 — REGNUM  Избранный президент США Дональд Трамп обещает перемены в ООН после его инаугурации. Соответствующую запись он разместил в своём микроблоге в Twitter.

Что касается ООН, то положение дел изменится после 20 января», — написал будущий глава Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию с призывом к Израилю «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».Документ поддержали 14 стран-членов СБ ООН. США в ходе голосования воздержались, не став применять своё право вето. Ранее Израиль обращался за поддержкой к Дональду Трампу, попросив его повлиять на голосование в Совете безопасности.

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