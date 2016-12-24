Министр Израиля: «США предали единственного друга на Ближнем Востоке!»

Тель-Авив, , 01:45 — REGNUM Член кабинета министров в правительстве Беньямина Нетаньяху заявляет, что решением «воздержаться» во время голосования за резолюцию по еврейским поселениям в Совбезе ООН США «предали Израиль», передает Reuters 24 декабря.

«Это не резолюция против поселений, это антиизраильская резолюция, направленная против еврейского народа и нашего государства. Сегодня ночью Соединенные Штаты предали своего единственного друга на Ближнем Востоке», — считает министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

Отказ администрации уходящего президента Барака Обамы наложить вето на документ, предписывающий Израилю «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим», также вызвал резкую критику в самих США.

Так, спикер палаты представителей, республиканец Пол Райан назвал голосование «абсолютно позорным» для Соединенных Штатов, а сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что решение Белого дома «сделало США причастными к возмутительной атаке» на Израиль.

Как сообщало, 23 декабря Совет безопасности ООН 14 голосами из 15 принял резолюцию, запрещающую Израилю строительство поселений на территории Сектора Газа, Западного берега реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к США с требованием наложить вето на «антиизраильскую» резолюцию, но безрезультатно.

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Известно также, что избранный президент Дональд Трамп, считающийся «другом Израиля», честно пытался помочь ближневосточному союзнику и провел переговоры с Абдельем Ас-Сиси, президентом Египта, страны, предложившей резолюцию, а также с американской делегацией в ООН. «Заступничество» Трампа помогло сдвинуть срок рассмотрения резолюции с 22 на 23 декабря, но не более того — до 20 января президентом США остается Барак Обама, сторонник признания политически независимой Палестины.

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