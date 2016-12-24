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Израиль отозвал своих послов из Сенегала и Новой Зеландии

Политика
Совбез ООН 23 декабря одобрил резолюцию, признающую создание Израилем поселений на территории Палестины «вопиющим нарушением международного права»
Флаг Израиля Флаг Израиля

Тель-Авив, 24 Декабря 2016, 01:31 — REGNUM  Израиль отзывает послов из Сенегала и Новой Зеландии — стран, выдвинувших в Совете безопасности ООН резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на территории Палестины, сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Премьер-министр в срочном порядке возвращает послов из Сенегала и Новой Зеландии в Израиль для совещаний», — приводит сообщение канцелярии телеканал RT.

Отмечается, что Биньямин Нетаньяху также отменил запланированную на январь встречу с руководством МИД Сенегала и постановил отменить все программы помощи этой стране.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию с призывом к Израилю «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Документ поддержали 14 стран-членов СБ ООН. США в ходе голосования воздержались, не став применять своё право вето.

Читайте ранее в этом сюжете: СБ ООН принял резолюцию о поселениях Израиля на палестинской территории

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