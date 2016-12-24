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Глава тунисской ячейки «Исламского государства» арестован в Судане

Политика
Боевик передан властям своей родины, где его ожидает суд
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Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Тунис, 23 Декабря 2016, 23:35 — REGNUM  Власти Туниса заявили, что Судан передал им тунисского гражданина, которого обвиняют в том, что он был главной фигурой в тунисской ячейке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и помогал организовывать нападение на музей Бардо в Тунисе, сообщает 23 декабря Reuters,

Подозреваемый, Моэз Феззани был связующим звеном тунисских боевиков, отправляемых в Сирию и Ливию, некоторые из которых возвращались обратно, чтобы участвовать в террористической деятельности.

Феззани некоторое время прибывал на территории Ливии и Сирии, затем был арестован в Судане.

Напомним, в марте 2015 года в результате нападения на тунисский музей Бардо погиб 21 человек. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

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«Исламское государство»
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