Глава тунисской ячейки «Исламского государства» арестован в Судане

Боевик передан властям своей родины, где его ожидает суд

Тунис, , 23:35 — REGNUM Власти Туниса заявили, что Судан передал им тунисского гражданина, которого обвиняют в том, что он был главной фигурой в тунисской ячейке «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и помогал организовывать нападение на музей Бардо в Тунисе, сообщает 23 декабря Reuters,

Подозреваемый, Моэз Феззани был связующим звеном тунисских боевиков, отправляемых в Сирию и Ливию, некоторые из которых возвращались обратно, чтобы участвовать в террористической деятельности.

Феззани некоторое время прибывал на территории Ливии и Сирии, затем был арестован в Судане.

Напомним, в марте 2015 года в результате нападения на тунисский музей Бардо погиб 21 человек. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».