Террористы отравили источники воды в Дамаске

Дамаск, , 23:00 — REGNUM Власти Дамаска заявили, что вынуждены сократить водоснабжение, сообщает 23 декабря Reuters.

Такое решение было принято после того, как террористы загрязнили источники дизельным топливом. Ограничение в водоснабжении будет наблюдаться в течении нескольких дней.

Пока не будет решена проблема с источниками воды, будут использоваться специально накопленные для этого резервы.