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Следующий лидер меньшинства Сената США требует защитить Израиль

Политика
Сложные отношения президента Барака Обамы с еврейским государством, скорее всего не позволят ему ветировать резолюцию
Иерусалим, Израиль Иерусалим, Израиль

Вашингтон, 23 Декабря 2016, 22:41 — REGNUM  Будущий лидер сенатского меньшинства США Чак Шумер призвал администрацию президента Барака Обамы наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призывает прекратить строительство израильских поселений, сообщает 23 декабря Reuters.

«Я категорически против решения СБ ООН надавить на Израиль в этом вопросе. Недостаточно просто воздержаться, нужно накладывать вето на эту резолюцию», — заявил Шумер, добавив, что свою позицию он донес непосредственно до администрации президента.

Напомним, по предложению Египта, голосование в СБ ООН о запрете строительства израильских поселений на территории Палестины, должно начаться 24 ноября. Документ требует от Израиля «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

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