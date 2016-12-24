Опубликовано видео прибытия в Сирию батальона военной полиции России
Алеппо, Сирия, 23 Декабря 2016, 22:27 — REGNUM В Сети опубликовано видео, запечатлевшее прибытие в Сирию российского батальона военной полиции.
О прибытии батальона в Сирию министр обороны России Сергей Шойгу доложил Президенту Владимиру Путину утром 23 декабря. Батальон передислоцирован с авиабазы Хмеймим в Алеппо, где обеспечит правопорядок и охрану российских саперов, медиков и специалистов Центра по примирению, а также защиту гуманитарных конвоев.
Напомним, освобождение сирийского города Алеппо от боевиков незаконных вооруженных формирований завершилось 22 декабря 2016 года.
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