Опубликовано видео прибытия в Сирию батальона военной полиции России

В Алеппо батальон обеспечит правопорядок и охрану российских саперов, медиков и специалистов Центра по примирению

Алеппо, Сирия, , 22:27 — REGNUM В Сети опубликовано видео, запечатлевшее прибытие в Сирию российского батальона военной полиции.

О прибытии батальона в Сирию министр обороны России Сергей Шойгу доложил Президенту Владимиру Путину утром 23 декабря. Батальон передислоцирован с авиабазы Хмеймим в Алеппо, где обеспечит правопорядок и охрану российских саперов, медиков и специалистов Центра по примирению, а также защиту гуманитарных конвоев.

Напомним, освобождение сирийского города Алеппо от боевиков незаконных вооруженных формирований завершилось 22 декабря 2016 года.

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