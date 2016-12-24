Песков подтвердил письмо Путина к Трампу

Москва, , 21:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поздравил избранного президента США Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством. Об этом пресс-секретарь заявил журналистам сегодня, 23 декабря.

Напомним, ранее сегодня Трамп заявил, что получил от Путина «очень приятное письмо». «Очень приятное письмо от Владимира Путина, его идеи так верны. Я надеюсь, что обе стороны будут способны придерживаться этих идей, и нам не придётся идти альтернативным путём», — сказал Трамп.

Песков подтвердил, что Путин действительно направил письмо Трампу, в котором, в частности, поздравил избранного президента с наступающим Новым годом и Рождеством.

Пресс-секретарь также сообщил что в письме к Трампу Путин выразил надежду на восстановление российско-американских отношений и выведению их на качественно новый уровень.

Путин отметил, что российско-американские отношения остаются важным фактором в обеспечении безопасности и стабильности современного мира.