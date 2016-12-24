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В Грузии утвержден состав конституционной комиссии

Политика
Первое заседание состоящая из 73 членов комиссия проведет 24 декабря
Флаг Грузии Флаг Грузии

Тбилиси, 23 Декабря 2016, 21:33 — REGNUM  Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 23 декабря утвердил состав государственной конституционной комиссии, которая подготовит законопроект о пересмотре Конституции страны.

Как заявил Ираклий Кобахидзе на брифинге 23 декабря, в состоящей из 73 членов комиссии представлены парламентские, непарламентские партии, государственные структуры, неправительственные организации и эксперты.

В частности, в комиссию вошли представители трех парламентских партий — «Грузинской мечты», «Единого национального движения» и «Альянса патриотов», а также независимые депутаты.

Из непарламентских партий в работе конституционной комиссии примут участие «Свободные демократы», «Демократическое движение — Единая Грузия», «Лейбористская партия Грузии» и движение «Государство для народа». От госструктур в комиссию вошли 2 представителя администрации президента, секретарь Совета национальной безопасности, представители правительства.

Возглавляет комиссию сам Ираклий Кобахидзе, а секретарем комиссии назначена первый заместитель председателя парламента Тамар Чугошвили.

Первое заседание государственной конституционной комиссии состоится 24 декабря в гостинице «Рэдиссон Блу Иверия».

О необходимости внесения в Конституцию изменений представители правящей партии Грузии заговорили почти сразу же после победы на парламентских выборах 2016 года. Получившей конституционное большинство «Грузинской мечте» утвердить соответствующий законопроект особого труда не составит.

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