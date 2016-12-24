В Едином национальном движении Грузии готовится ГКЧП?

Тбилиси, , 21:31 — REGNUM Ситуацию, которая сложилась в Едином национальном движении Грузии на сегодняшний день, один из лидеров партии Гиви Таргамадзе сравнивает с переворотом и констатирует: «Мы получили своего рода ГКЧП, попытку переворота в партии». Об этом Таргамадзе написал на своей странице в сети Facebook.

Так он прокомментировал заявления и действия той части членов политсовета партии, которые продолжают оставаться сторонниками Михаила Саакашвили и предложенной им формы проведения съезда и дальнейшего функционирования партии.

Ранее политсовет ЕНД с перевесом в один голос принял решение о проведении многочисленного съезда с участием 7 тысяч делегатов. Инициатором такой формы съезда был экс-президент Михаил Саакашвили, который также предложил, чтобы съезд выборы нового председателя партии не проводил. Таким образом он автоматически останется лидером партии.

Сторонниками инициативы Михаила Саакашвили оказалась большая часть «новых лиц» партии. А такие «матерые» лидеры, как Гиви Таргамадзе, Гига Бокерия и другие выступали за проведение менее многочисленного съезда с переизбранием председателя, и на пост председателя предлагали кандидатуру лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе.

По информации Гиви Таргамадзе, на заседании политсовета партии 22 декабря сторонники 7-тысячного съезда никакого порядка проведения такого съезда не представили, более того, заявили, что сегодня в партии политсовета в его прежнем понимании уже не существует, и все решит организационная комиссия.

По его же оценке, инициаторы проведения многотысячного съезда «просто боятся любого цивилизованного порядка и намерены устроить из съезда балаган, на котором никакие вопросы никакого значения иметь не будут, и лишь на фоне выкриков вошедших в экстаз делегатов они смогут утвердить все так, как им хочется».

По мнению Гиви Таргамадзе, Михаил Саакашвили собирался устроить внутри своей партии «Дидгорскую битву», но эта его идея провалилась.

«Имеющий претензию на бессменное лидерство политик дошел до того, что в его представлении экзистенциальное Дидгори видится ему в состязании с собственными, пусть даже бывшими соратниками во Дворце спорта 20 января», — пишет Таргамадзе.

О разногласиях в ЕНД грузинские СМИ писали давно, но явными они стали уже после парламентских выборов 2016 года. Противостояние в партии особенно обострилось в связи с вопросом проведения очередного съезда и избранием-неизбранием нового председателя партии.

На фоне растущего внутрипартийного противостояния ЕНД покинул ряд лидеров партии. В их числе был и Давид Дарчиашвили, который сегодня, также в сети Facebook, констатировал: «ЕНД заканчивает свое существование».

Михаила Саакашвили он сравнил с Тарасом Бульбой, а его роль в процессе создания и уничтожения ЕНД охарактеризовал словами гоголевского персонажа: «Я тебя породил, я тебя и убью».

«Тараса Бульбу помните? «Я тебя породил, я тебя и убью». Интригующе смотрятся украинский литературный образ и протекающие в ЕНД процессы. ЕНД заканчивает существование. В той форме и том составе, которые ассоциируются с одной из самых серьезных попыток модернизации страны. Драма это, но не трагедия. А история продолжится — я имею ввиду модернизацию Грузии», — с грустью констатировал бывший соратник Михаила Саакашвили.