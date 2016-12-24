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«Николас Мадуро — это Гринч Венесуэлы»!

Политика
Венесуэльцы встречают Новый год без наличных денег, «в состоянии тревоги и беспокойства»
Похититель Рождества
Цитата из х/ф «Гринч – похититель Рождества». реж. Рон Ховард. 2000. США, Германия
Похититель Рождества

Каракас, 23 Декабря 2016, 20:44 — REGNUM  Депутат парламента Венесуэлы, председатель Постоянной комиссии по вопросам финансов и экономического развития Альфонсо Маркинья назвал Николаса Мадуро «Гринчем Венесуэлы». Он уверен, что президент страны — виновник беспокойства, боли и забот венесуэльцев в праздничные дни. И, вообще, «украл у населения Венесуэлы Рождество», сообщает El Nacional.

Напомним, что Гринч — герой кинофильма «Гринч — похититель Рождества». Согласно сюжету фильма, жил-был в городе Ктограде человечек, и звали его — Гринч. Был он весь зеленый и волосатый, никто его не любил. Обиделся Гринч на ктовичей и ушел жить на одинокую, обдуваемую всеми ветрами гору. Сидел там в своей пещере и злился на весь свет. Больше всего Гринч ненавидел Рождество. Каждое Рождество становилось для зеленого отшельника страшной пыткой. И вот однажды злобный житель горы решил покончить с этим праздником раз и навсегда. Пока беззаботные ктовичи сладко спали в предпраздничную ночь, вероломный Гринч решил украсть у горожан их Рождество, указано на сайте Kinopoisk.ru

Маркинья уверен, что именно ошибочная политика Мадуро привела к тому, что Венесуэла имеет сейчас самую высокую инфляцию в мире, что не могло не испортить гражданам страны конец года. Указ президента Венесуэлы об изъятии купюр номиналом в сто боливаров также добавил забот и нервозности обществу. И привел к массовым беспорядкам, комментирует издание Scoopnest.

Несколько дней назад президент Венесуэлы Николас Мадуро временно приостановил изъятие из обращения купюр в 100 боливаров. Это решение было обусловлено как ростом числа протестов и ограблений, так и недостатком в обращении наличных средств, сообщает Reuters.

Однако, Маркинья уверен, что из населения, фактически, выкачали наличность. И венесуэльцам не на что делать покупки в новогодние дни. Это тоже не прибавит настроения населению в праздники.

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