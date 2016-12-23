Путин пообещал ознакомиться с делом Оксаны Севастиди
Москва, 23 Декабря 2016, 14:36 — REGNUM
Судебное решение в отношении Оксаны Севастиди (была осуждена на 7 лет) сложно комментировать, потому что судебная власть независимая в России так же, как и в других цивилизованных странах. Но, на мой взгляд это достаточно жесткий подход, заявил сегодня, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
«Я не знаю деталей. Еесли она написала в своих смс-сообщениях то, что видели все и это не представляло из себя никакой большой тайны, тогда за что такое наказание. Я постараюсь в этом разобраться, и посмотреть на суть претензий, которые были предъявлены судебной инстанцией», — сказал Путин
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