Путин пообещал ознакомиться с делом Оксаны Севастиди

Москва, , 14:36 — REGNUM



Судебное решение в отношении Оксаны Севастиди (была осуждена на 7 лет) сложно комментировать, потому что судебная власть независимая в России так же, как и в других цивилизованных странах. Но, на мой взгляд это достаточно жесткий подход, заявил сегодня, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Я не знаю деталей. Еесли она написала в своих смс-сообщениях то, что видели все и это не представляло из себя никакой большой тайны, тогда за что такое наказание. Я постараюсь в этом разобраться, и посмотреть на суть претензий, которые были предъявлены судебной инстанцией», — сказал Путин