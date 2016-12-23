American Conservative: Какое будущее у Европы?

«Правые партии и антимигрантские партии добиваются успехов в Европе по одной простой причине. Мейнстримовые партии не справляются со своим первоочередным долгом правительства – обеспечивать защиту своего населения»

Берлин, , 14:21 — REGNUM

Террорист, угнавший грузовик и протаранивший на нем посетителей рождественской ярмарки в Берлине, в результате чего погибло 12 человек, еще 48 получили ранения, нанес куда больший вред. Если преступником окажется исламский радикал из Туниса, который не имел права быть в ФРГ, а также находился под наблюдением спецслужб, колокол может зазвонить не только по Ангеле Меркель, но и по всему ЕС, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для American Conservative.

Немецкая расслабленность и стоящая за ней наивность привели к этому вопиющему событию. Они дают повод считать обоснованным вердикт Джеймса Бернема, автора книги «Самоубийство Запада», который заявил, что «либерализм — это идеология западного суицида».

Как транснациональные элиты, так и правые популисты поняли, что на кону в этом вопросе. С распространением сообщений об этом зверстве моментально пошли предсказуемые реакции. Так, лидер правой партии Франции «Национальный фронт», один из ведущих кандидатов на выборах 2017 года, заявила: «Скольким еще людям нужно погибнуть от рук исламских экстремистов, прежде чем наши правительства закроют наши дырявые границы и перестанут принимать тысячами нелегальных мигрантов?»

Основной кандидат от «Партии свободы» Нидерландов на пост премьер-министра страны Геерт Вилдерс вторил Ле Пен: «Они ненавидят и убивают нас. И никто не защищает нас. Наши лидеры предали нас. Нам нужна политическая революция. Исламская иммиграция является вторжением», — продолжил он. «Это вызов нашему существованию. Они заменят наших людей. Сотрут нашу культуру».

«Эти погибшие — дело рук Меркель», — написал в своем Twitter Маркус Претцель из праворадикальной партии «Альтернатива для Германии».

Ответственность за исламистскую дикость европейские правые популисты возлагают на Меркель, поскольку в 2015 году она открыла двери в Германию для миллиона мигрантов и беженцев из Ближнего Востока. Но и до того, как произошел теракт 19 декабря, Меркель находилась под давлением в связи с произошедшим в Кельне в новогоднюю ночь. Даже её сторонники, разделяющие ее веру в Европу без границ и прием мигрантов и беженцев, бегущих от войн Третьего мира, понимают все серьезность кризиса Меркель.

В свете произошедшего американское издание Washington Post выступило с редакционной статьей, в которой говорилось, что немцы не должны позволить теракту подорвать их либеральные ценности.

«Что Германия не может и должна делать, … — это поддаваться пению сирен ксенофобски настроенных правых, чьи позиции в Европе укрепляются. Они незамедлительны решили воспользоваться терактом перед выборами в сентябре 2017 года», — отмечало издание.

В свою очередь, их коллеги из New York Times пустились в уже привычное обличение европейских правых популистов, призывая почти отчаянно европейских либералов не терять веры.

«С каждым новым терактом, будь то на рождественской ярмарке или мечете, под все большим давлением оказывается готовность ЕС защищать терпимость, равенство и благоразумие. Если ЕС и сможет выжить и остаться маяком демократических надежд в мере, раздираемым жестокими противоречиями, он не должен отступаться от своих ценностей», — подчеркивали журналисты New York Times.

Но ЕС во все меньшей степени готов прислушиваться. За прошедшее десятилетие, после многочисленных терактов, народы Европы уже не так заинтересованы в выслушивании морализаторства о либеральных ценностях. Им важнее узнать, что их правительства сделают, что не дать исламистам проникнуть в их страны.

Либералы могут сколько угодно причитать, что все расы и культуры равны, что кто угодно с какого угода континента, из любой страны или цивилизации может приехать на Запад и ассимилироваться. Говорить, что это не так, — значит быть нелиберальным и недемократичным.

Однако люди больше не верят в это. Жестокая реальность такова, что оказывается, что открытые границы является приглашением для исламских террористов, которые стремятся убивать жителей Запада. К реальности нужно относиться как к таковой, а не такой, какой бы его хотел кто-то видеть.

В наше время происходит исламское пробуждение. Из 1,6 млрд последователей ислама по всему миру, сотни миллионов принимают строгие правила закона шариата в том, что касается действий по отношению к неверным и еретикам.

Десятки миллионов человек на Ближнем Востоке желают убрать Запад со своих территорий. Тысячи готовы уехать в Европу, где они будут терроризировать западные общества. Они считают, что воюют с Западом так же, как и их предки воевали с христианским миром на протяжении 1 тыс. лет.

Только либеральная идеология призывает Европу и США принимать их в своих странах, не заботясь о том, кто они, откуда они и во что они верят.

Правые партии и антимигрантские партии добиваются успехов в Европе по одной простой причине. Мейнстримовые партии не справляются со своим первоочередным долгом правительства — обеспечивать защиту своего населения.

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