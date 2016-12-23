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1 февраля проиндексируют пенсию по старости, 1 апреля – социальную – Путин

Политика
В 2017 году
Владимир Путин. 23 декабря 2016
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин. 23 декабря 2016

Москва, 23 Декабря 2016, 14:11 — REGNUM  И к следующему вопросу — заложены ли в бюджет все необходимые средства для того, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года. То есть мы вернемся к исполнению действующего закона и, по-моему, с 1 апреля будет проиндексирована социальная пенсия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-сконференции, передает ИА REGNUM.

«Что качается ближайшего будущего, могу сказать, как и планировали, в начале 2017 года будут осуществлены выплаты 5000 рублей всем пенсионерам вне зависимости от уровня их пенсионных доходов и категорий, включая военных пенсионеров и приравненных к ним. Кстати говоря, для многих категорий пенсионеров выплата 5000 будет даже больше, чем возможная индексация в течение года», — сказал Путин.

«Еще совсем недавно в 90-е годы — в начале 2000-х у нас уровень пенсионного обеспечения был оторван от стажа и уровня заработной платы. Произошла такая уравниловка в этой сфере. Многие люди указывали нам на это и говорили, что это несправедливо. Были произведены серьезные изменения. В чем они заключаются и на чем сегодня основана пенсионная система? На трех элементах. Первое — на стаже. Второе — на уровне заработной платы до выхода на пенсию. И третье — на возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию, обратился за оформлением своих пенсионных прав. Эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. Они будут неизменными и мы будем руководствоваться этими фундаментальными, базовыми основаниями для того, чтобы совершенствовать пенсионную систему», — отметил президент РФ.

«Что качается досрочного выхода, да — это один из вопросов, который требует дополнительного внимания, тщательного анализа. У нас очень много категорий, которые выходят на пенсию досрочно. Я сейчас не буду забегать вперед и говорить о том, что и как планируется. Но хочу отметить — любые нововведения в это сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно», — сказал Владимир Путин.

Так глава государства ответил на вопрос журналиста из Пензы: «У нас ряд категорий граждан выходят на пенсию досрочно, но сейчас участились случаи, когда педагогическим и медицинским работникам приходится в суде отстаивать свое право на досрочную пенсию. В связи с этим вопрос — не возникла ли необходимость реформировать институт досрочных пенсий? Что ждет пенсионеров в следующем году?»

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