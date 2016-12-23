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Жители ЕС назвали главные угрозы

Политика
Опубликованы результаты стандартного ноябрьского опроса «Евробарометра» и специального опроса «Евробарометра» «Будущее Европы»

Вильнюс, 23 Декабря 2016, 13:50 — REGNUM  По данным опроса «Евробарометра», литовцы и жители других европейских стран чаще всего называют иммиграцию самой большой проблемой ЕС (так считают 53% литовцев и 45% европейцев), сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 декабря, в представительстве Еврокомиссии в Литве.

Терроризм занимает второе место в списке проблем ЕС (44% литовцев и 32% европейцев). Общую миграционную политику одобряют 69% европейцев. 61% из них одобряет миграцию из других стран ЕС. Но 56% европейцев отрицательно оценивают иммиграцию из стран, не принадлежащих ЕС. Иммиграцию считают самой серьезной проблемой ЕС граждане всех стран ЕС, за исключением Испании и Португалии. На национальном уровне у европейцев наибольшее беспокойство вызывает безработица (31%, на 2% меньше, чем было раньше) и иммиграция (26%, на 2% меньше, чем было раньше). На третьем месте — экономическое положение (19%, не изменилось).

Перечисляя проблемы, с которыми сталкивается Литва, больше всего литовцев (51%, на 8% меньше) указали рост цен, инфляцию, стоимость проживания. Второй проблемой Литвы литовцы назвали безработицу (26%). ЕС доверяют больше, чем правительствам стран, а гражданство ЕС занимает твердые позиции. Часть европейцев, доверяющих ЕС, по сравнению с весной 2016 года, увеличилась на 3% до 36%. Между тем часть литовцев, доверяющих ЕС, сократилась на 3%, но все равно это самая большая доля во всем ЕС — 55%. Литовцы также входят в число тех, кто наиболее оптимистично оценивают будущее ЕС — 70% (стало на 4% больше).

Наиболее оптимистично будущее ЕС оценивает Ирландия (77% опрошенных), а наиболее пессимистично настроены жители Греции (68% греков оценивают будущее ЕС пессимистично). 4 из 10 европейцев считают, что их голос важен для ЕС, а 67% европейцев чувствуют себя гражданами ЕС (74% литовцев). Положительный взгляд на евро немного вырос (67% литовцев, 58% европейцев).

По результатам опроса «Будущее Европы», 66% европейцев признают, что в охваченном беспорядками мире ЕС является регионом стабильности. Такое мнение выразили большинство респондентов во всех странах ЕС. Проект Европы связывается с будущими перспективами европейской молодежи (60%). 82% европейцев согласны с тем, что экономика свободного рынка должны быть тесно связана с социальной защитой высокого уровня. Более чем 6 из 10 европейцев придерживаются мнения, что в различных сферах должно приниматься больше решений на европейском уровне. 8 из 10 европейцев утверждают, что на европейском уровне необходимо решать вопросы борьбы с терроризмом и поощрения мира (в обоих случаях — 80%); более чем 7 из 10 считают, что нужно решать вопросы окружающей среды (77%), поощрения равенства полов (73%), проблемы, связанные с миграцией из стран, не принадлежащих ЕС (71%).

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