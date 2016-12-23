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Признания украинских военнослужащих в шпионаже легко проверить — Путин

Политика
Владимир Путин. 23 декабря 2016
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин. 23 декабря 2016

Москва, 23 Декабря 2016, 13:50 — REGNUM  Хотелось бы добиться, чтобы на Донбассе не считали украинскую армию оккупантами, заявил сегодня, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Обмен пленными между Киевом и Донбассом должен проводиться по формуле «всех на всех», без исключений, которые сейчас делает украинская сторона, — заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы делаем все для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. Чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В свое время президент Украины Петр Порошенко высказал идею обмена «всех на всех», и я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой «всех на всех» стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса», — сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции в Москве.

Он пояснил, что эти детали заключаются в том, что «все лица, удерживаемые на Донбассе, украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно». «Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осужденными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема», — отметил российский президент.

«Режиссеры и журналисты должны заниматься журналистикой. Ни у кого нет желания держать их в тюрьме, но режиссер, который занимался шпионажем, ни чем не отличается от шпионов», — сказал президент.

«Никто задержанных украинских разведчиков не пытал. Они сами дают показания — адреса и явки, целый комплекс данных. Признания украинских военнослужащих в шпионаже легко проверить», — отметил Путин,

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