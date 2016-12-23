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Безвизовый режим между Украиной и Европой – правильный шаг: Путин

Политика
Владимир Путин. 23 декабря 2016
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин. 23 декабря 2016

Москва, 23 Декабря 2016, 13:44 — REGNUM  Безвизовый режим между Украиной и Европой — это правильный шаг, полностью его поддерживаю. Сделать это нужно, как можно быстрее, заявил сегодня, 23 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

«Но если не будет дано право на работу, то это поставит украинских граждан в унизительное положение. Это значит, что они должны будут работать нелегально. Это значит, что они не будут социально защищены. Это будет жесткая эксплуатация. Поэтому если разрешать безвизовый режим, нужно разрешать и право на работу», — отметил Путин.

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Пресс-конференция Владимира Путина
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