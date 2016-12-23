Вопрос досрочного выхода на пенсию требует публичного обсуждения — Путин
Москва, 23 Декабря 2016, 13:39 — REGNUM Вопрос досрочного выхода на пенсию требует повышенного внимания и публичного обсуждения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 декабря, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. «Что касается досрочного выхода — да, это один из вопросов, который требует дополнительного внимания, это требует тщательного анализа», — отметил Путин.
«У нас много категорий, выходящих на пенсию досрочно, я сейчас не буду забегать вперед и говорить о том, что там и как планируется, но одно хочу отметить: любые нововведения в этой сфере должны быть публично осуждены и приниматься только после тщательного анализа, мы будем действовать очень аккуратно», — заверил глава государства.
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