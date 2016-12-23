Бюджет Литвы 2017: на что потратят 9 млрд евро

Вильнюс, , 13:38 — REGNUM В окончательно принятом бюджете Литвы на 2017 год установлено, что доходы госбюджета 2017 года, в том числе средства ЕС и другой финансовой поддержки, увеличиваются на 43 млн евро и составляют 8 519,3 млн евро, ассигнования на расходы и приобретение имущества увеличиваются на 18 млн евро и составляют 9 077,8 (ассигнования превышают доходы на 558,5 млн евро), сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 декабря.

В следующем году доходы госбюджета от налогов составят почти 5 млрд 918 млн евро. Принятым законом утверждены финансовые показатели муниципальных бюджетов 2017 года. Установлено, что часть подоходного налога жителей, приходящаяся на долю всех муниципальных бюджетов от доходов от этого налога в консолидированный госбюджет и муниципальные бюджеты, составляет 78,17%. В бюджете утверждены эти части подоходного налога жителей, необходимые для обсчета прогнозируемых доходов от подоходного налога жителей: Вильнюсскому самоуправлению — 45,9%; Каунасскому самоуправлению — 75,12%; Клайпедскому самоуправлению — 91,15%; Всем другим самоуправлениям — 100%.

Установлены специальные целевые дотации госбюджета муниципальным бюджетам — 754 млн 698 тыс. евро; прогнозируемые специальные целевые дотации госбюджета муниципальным бюджетам — 191 млн 161 тыс. евро; компенсации общей дотации госбюджета муниципальным бюджетам — 46 млн 179 тыс. евро. Чтобы компенсировать потерю доходов госбюджета из-за продления льготы НДС на отопление, решено выделить на это 32 млн евро из средств программы обслуживания и развития дорог, выделяемых на общие нужды бюджета.