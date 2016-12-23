Литва готовит пропагандистскую кампанию для нацменьшинств

Вильнюс, , 13:35 — REGNUM Член парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Андрюс Кубилюс обратился к министру транспорта и связи Рокасу Масюлису и к генеральному директору Центра радио и телевидения Литвы Ремигиюсу Шерису в связи с ретрансляцией телепрограмм в Вильнюсском регионе, сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 декабря, в Сейме Литвы.

По словам парламентария, «в эфире информационного поля Вильнюсского региона доминируют российские и белорусские телепрограммы». У большинства сельских жителей этого региона якобы нет возможности пользоваться услугами кабельного или спутникового телевидения, поэтому у них нет возможности выбрать и смотреть другие телепрограммы, в которых «нет российской информационной пропаганды».

«Жители под сильным воздействием московской и минской пропаганды не могут вырваться из кремлевского информационного пространства. Литва до сих пор не предприняла никаких реальных мер, чтобы изменить ситуацию. Кратковременное закрытие российских пропагандистских телепрограмм и запреты не меняют сути, потому что жителям, которые из-за языкового барьера не смотрят телепрограммы на литовском языке, не предлагается реальная и привлекательная альтернатива», — говорит Кубилюс.

По словам члена Сейма, единственный рациональный способ, с помощью которого в ближайшее время можно было бы «освободить информационное поле в Вильнюсском регионе», это создать возможность местным жителям, большинство которых составляют члены польского нацменьшинства, смотреть «хотя бы одну привлекательную польскую телепрограмму». У Центра радио и телевидения Литвы есть технические возможности ретранслировать жителям Вильнюсского региона что-нибудь из популярных польских телепрограмм. Это не требует больших инвестиций, но жителям этого региона была бы предоставлена реальная и привлекательная информационная альтернатива, считает политик.

В Сейме создана группа парламентариев «3 мая», объединяющая членов Сейма, «которые заботятся о том, чтобы в Литве осуществлялась эффективная политика национальных сообществ, уделяя особое внимание проблематике Вильнюсского региона». На одном из первых совещаний группы как раз обсуждалась «вызывающая беспокойство ситуация на информационном поле Вильнюсского региона».