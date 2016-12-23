Пятница, 23 Декабря 2016 года
14:38:31 МСК

70% самоуправлений Эстонии решили объединиться с соседями

Политика
В Эстонии полным ходом идет административная реформа по добровольно-принудительному укрупнению местных самоуправлений

Таллин, 23 Декабря 2016, 13:33 — REGNUM  По состоянию на конец 2016 года порядка 80 из 226 местных самоуправлений Эстонии приняли решение и около 80 находятся на последнем этапе принятия решения по слиянию с соседними территориальными объединениями. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил эстонский телеканала ETV+ со ссылкой на министра государственного управления, члена правящей Центристской партии Михаила Корба. Таким образом, 160 самоуправлений (70% от общего числа) образуют в рамках административной реформы новые самоуправления.

Кроме того, 20 местных самоуправлений не должны объединяться в силу того, что они соответствуют критериям массовости (более 5000 жителей на их территории). Категорически против объединения и укрупнения порядка 20 самоуправлений страны, признал Корб. По его словам, правительство Эстонии спокойно отнесется к ситуациям, где до 5000 эителей не будет хватать 100−150 жителей, так как «главная цель реформы — усиление местных самоуправлений».

«Мы привыкли, что работу ведут большие местные самоуправления Таллин, Нарва, Кохтла-Ярве, Тарту. Однако в Эстонии есть большое количество самоуправлений, дееспособность которых находится под сомнением», — заметил министр. Он отмечает, что среди 600−700 человек, проживающих на определенной территории, трудно найти специалиста, способного выполнять функции, возложенные государством. Реформа поможет усилить организацию местной власти, уточняет он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на XIV-м Форуме самоуправлений Эстонии «Самоуправления и административная реформа» и.о. мэра столицы Эстонии Таави Аас заявил, что, несмотря на громкие заявления и проекты последних лет, настоящая административная реформа в стране так не проведена и к никаким ощутимым результатам не привела. Председатель оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии EKRE Март Хельме в интервью эстонским СМИ заявил, что административная реформа провоцирует коррупцию, так как создает условия для нее на всех уровнях реализации. Кроме того, административная реформа сократит число волостей, что заметно облегчит процесс политического контроля за их руководством со стороны государства.

Напомним, согласно параметрам административной реформы, в Эстонии предлагается уменьшить число местных территориальных единиц как минимум в три раза с нынешних 226. Это планируется сделать при помощи объединения соседних территорий из расчета, чтобы минимальное количество жителей в такой территориальной единице составляло 5000 жителей. На сегодняшний момент порядка 80% самоуправлений не соответствуют этим критериям. Правительство намерено простимулировать объединение самоуправлений — на эти цели выделено 80 млн евро. Если самоуправления, не соответствующие критериям реформы, не объединятся добровольно, это будет сделано принудительно и без денежных компенсаций и поощрений.

Читайте ранее в этом сюжете: «Административная реформа в Эстонии потворствует коррупции»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Административная реформа в Эстонии
Главное сегодня
NB!
23.12.16
Олег АйрапетовБыстрой победы в России нет
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
23.12.16
Путин: Освобождение Алеппо — крупнейшая гуманитарная операция современности
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Украина хочет сама экспортировать газ
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
23.12.16
Средства на индексацию пенсий и пособий заложены в бюджете-2017 — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
«Хакеры сказали людям правду» — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Путин признал проблемы, но обещает их победить
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Экономика
NB!
23.12.16
Гонка вооружения: Все происходит по умолчанию — Путин
МоскваРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Глава ПАСЕ Аграмунт посетит Москву в январе
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
23.12.16
Рязанская мэрия расторгла договор на снос дома Циолковского
РязаньРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
NB!
23.12.16
Якутяне — Путину: Почему в богатой республике царит крайняя нищета?
ЯкутскРоссия Пресс-конференция Владимира Путина Политика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Почему Польшу захлестнули протесты
ВаршаваПольша Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Яков РудьВойна Украины — большой бизнес олигарха Порошенко
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
23.12.16
Глава ЦРУ: «Ответные» кибератаки на Россию — ниже величия США
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
23.12.16
«Нефть нашла точку баланса»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
23.12.16
«Доллар может проверить на прочность 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
23.12.16
Максим ИсаевWashington Post: Алеппо – признак упадка США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.12.16
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту
БернШвейцария Допинговые скандалы Спорт
NB!
23.12.16
В «АЛРОСА» идут массовые сокращения — «руководство ГОКа экономит на всём»
ЯкутскРоссия Безработица Общество
NB!
23.12.16
Госдеп США признал США агрессором
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
23.12.16
Северная Корея считает «смешными» президентские амбиции Пан Ги Муна
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
23.12.16
У РЖД может появиться свой оператор сотовой связи
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
23.12.16
Девальвация 2.0: Юань потерял еще 28 базисных пунктов
ПекинКитай Курсы валют Экономика
ещё главное