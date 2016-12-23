70% самоуправлений Эстонии решили объединиться с соседями

Таллин, , 13:33 — REGNUM По состоянию на конец 2016 года порядка 80 из 226 местных самоуправлений Эстонии приняли решение и около 80 находятся на последнем этапе принятия решения по слиянию с соседними территориальными объединениями. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил эстонский телеканала ETV+ со ссылкой на министра государственного управления, члена правящей Центристской партии Михаила Корба. Таким образом, 160 самоуправлений (70% от общего числа) образуют в рамках административной реформы новые самоуправления.

Кроме того, 20 местных самоуправлений не должны объединяться в силу того, что они соответствуют критериям массовости (более 5000 жителей на их территории). Категорически против объединения и укрупнения порядка 20 самоуправлений страны, признал Корб. По его словам, правительство Эстонии спокойно отнесется к ситуациям, где до 5000 эителей не будет хватать 100−150 жителей, так как «главная цель реформы — усиление местных самоуправлений».

«Мы привыкли, что работу ведут большие местные самоуправления Таллин, Нарва, Кохтла-Ярве, Тарту. Однако в Эстонии есть большое количество самоуправлений, дееспособность которых находится под сомнением», — заметил министр. Он отмечает, что среди 600−700 человек, проживающих на определенной территории, трудно найти специалиста, способного выполнять функции, возложенные государством. Реформа поможет усилить организацию местной власти, уточняет он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на XIV-м Форуме самоуправлений Эстонии «Самоуправления и административная реформа» и.о. мэра столицы Эстонии Таави Аас заявил, что, несмотря на громкие заявления и проекты последних лет, настоящая административная реформа в стране так не проведена и к никаким ощутимым результатам не привела. Председатель оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии EKRE Март Хельме в интервью эстонским СМИ заявил, что административная реформа провоцирует коррупцию, так как создает условия для нее на всех уровнях реализации. Кроме того, административная реформа сократит число волостей, что заметно облегчит процесс политического контроля за их руководством со стороны государства.

Напомним, согласно параметрам административной реформы, в Эстонии предлагается уменьшить число местных территориальных единиц как минимум в три раза с нынешних 226. Это планируется сделать при помощи объединения соседних территорий из расчета, чтобы минимальное количество жителей в такой территориальной единице составляло 5000 жителей. На сегодняшний момент порядка 80% самоуправлений не соответствуют этим критериям. Правительство намерено простимулировать объединение самоуправлений — на эти цели выделено 80 млн евро. Если самоуправления, не соответствующие критериям реформы, не объединятся добровольно, это будет сделано принудительно и без денежных компенсаций и поощрений.

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