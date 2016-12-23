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В Стамбуле задержан 31 подозреваемый в связях с ИГ

Политика
Поиски еще 10 человек продолжаются
Террорист
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террорист

Стамбул, Турция, 23 Декабря 2016, 13:32 — REGNUM  В турецком Стамбуле по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) задержан 31 человек. Об этом 23 декабря сообщает агентство «Анадолу».

Отмечается, что в рамках расследования деятельности группировки террористов в Турции генпрокуратура Стамбула выдала санкции на арест 41 члена ИГ (запрещено в РФ). Сотрудники полиции утром направились по местам жительства подозреваемых, им удалось задержать 31 человека, поиски еще 10 подозреваемых продолжаются.

В жилищах задержанных прошли обыски, были изъяты личные вещи и другие возможные улики. Все указанные лица подозреваются в том, что являются членами террористической организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики ИГ (запрещено в РФ) не раз брали на себя ответственность за теракты, совершенные на территории Турции. Так, они причастны к взрывам городе Диярбакыр в ноябре этого года, в результате которого 8 человек погибли и 100 получили ранения. А 22 декабря террористы опубликовали запись казни двух турецких военных, захваченных в плен в Сирии начале месяца. Мужчин сожгли заживо.

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«Исламское государство»
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