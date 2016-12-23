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Шойгу: В Сирии деблокированы ещё четыре населённых пункта

Политика
Два – в районе Дамаска
Флаг Сирии
Иллюстрация: Pixabay.com
Флаг Сирии

Москва, 23 Декабря 2016, 13:28 — REGNUM  В Сирии проведено деблокирование ещё четырёх населённых пунктов: два — в районе города Идлиба и два — в районе Дамаска. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня, 23 декабря.

Шойгу доложил Путину, что выполнено его поручение, которое было дано в рамках договорённости с руководством Турции и Ирана. «Было ваше поручение о деблокировании еще четырех населенных пунктов», — сказал министр обороны.

Из двух населённых пунктов в районе Идлиба в город Алеппо эвакуированы более полутора тысяч сирийцев. Ещё два населённых пункта расположены в районе Дамаска: отсюда эвакуированы девять тысяч человек.

«Сдано более девяти тысяч единиц стрелкового оружия», — сказал Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шойгу заявил, что в Сирии созданы условия для полного прекращения огня: прекращены боевые действия для гуманитарной операции по выводу радикально настроенных боевиков. Совместно с иранскими и турецкими коллегами созданы условия для выхода 15 декабря 34 тысяч человек (14 тысяч мужчин, 8,5 тысяч детей и столько же женщин).

«Операция завершена, она проходила по Вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана», — сказал министр обороны.

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Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: Операция в Алеппо создала условия для прекращения огня в Сирии

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