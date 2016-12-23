Путин: Керченский мост укрепит российско-украинские отношения

Симферополь, , 13:25 — REGNUM После того, как нормализуются отношения России и Украины, Керченский мост будет способствовать укреплению экономических и культурных связей между двумя государствами. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдёт нормализация отношений с Украиной. Это (строительство моста — прим. ИА REGNUM ) будет полезно и для развития российско-украинских ‑ и коммерческих, и гуманитарных связей — на будущее, — сказал Путин. — Потому что это востребованный инфраструктурный элемент. Кстати говоря, он будет отражаться и на экономике (Крыма — ИА REGNUM ), без всяких сомнений, а не только на туристических потоках».

Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос журналиста из Крыма о том, как назовут Крымский мост (ведь Крымский мост уже есть в Москве), президент РФ предложил называть мост «Керченским».

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