Путин: Керченский мост укрепит российско-украинские отношения
Симферополь, 23 Декабря 2016, 13:25 — REGNUM После того, как нормализуются отношения России и Украины, Керченский мост будет способствовать укреплению экономических и культурных связей между двумя государствами. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдёт нормализация отношений с Украиной. Это (строительство моста — прим. ИА REGNUM ) будет полезно и для развития российско-украинских ‑ и коммерческих, и гуманитарных связей — на будущее, — сказал Путин. — Потому что это востребованный инфраструктурный элемент. Кстати говоря, он будет отражаться и на экономике (Крыма — ИА REGNUM ), без всяких сомнений, а не только на туристических потоках».
Как сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос журналиста из Крыма о том, как назовут Крымский мост (ведь Крымский мост уже есть в Москве), президент РФ предложил называть мост «Керченским».
Читайте также: Крымский мост обойдётся госбюджету в 228 млрд рублей
Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Крымский мост назовут «Керченским»
- 23 Декабря 2016 Путин: США создали предпосылки новой «гонки вооружений»
-
- 23 Декабря 2016 Путин: Спорт и культура должны объединять людей, а не разъединять
-
- 23 Декабря 2016 Путин: доходы населения Крыма и Севастополя следует довести до российских
-
- 23 Декабря 2016 «Президент прав. ЦБ РФ правильно оздоровливает банковскую систему»