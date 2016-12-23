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Путин: США создали предпосылки новой «гонки вооружений»

Политика
Владимир Путин. 23 декабря 2016
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин. 23 декабря 2016

Москва, 23 Декабря 2016, 13:20 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявил, что предпосылки новой гонки вооружений были созданы после выхода США из договора о противоракетной обороне.

«Сказали, что будут создавать для себя зонтик антиядерный. Тогда либо вторая сторона должна зонтик создавать, либо создавать эффективные средства противодействия», — сказал президент РФ.

«Не мы это придумали — мы отвечаем на этот вызов и делаем это эффективно. Мы ничего не нарушаем, в том числе СНВ-3. Все договоренности соблюдаются», — подчеркнул Путин.

США вышли из договора по ПРО, вновь напомнил глава государства. «Мы продвинулись в плане преодоления ПРО, и эта система гораздо более эффективная, чем система ПРО», — сказал российский лидер.

Традиция больших ежегодных пресс-конференций президента России берет начало в 2001 году. Рекорд длительности беседы был поставлен в 2008 г., когда Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

Напомним, первоначально глава государства планировал встретиться с представителями СМИ 22 декабря, однако пресс-конференция была перенесена в связи с убийством в Турции российского посла Андрея Карлова. 22 декабря состоялось прощание с дипломатом, Путин принял участие в траурном мероприятии.

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